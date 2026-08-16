قیمت امروز Suilend

قیمت لحظه‌ ای Suilend (SEND) در حال حاضر برابر با $ 0.04970902 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEND به USD برابر با $ 0.04970902 برای هر SEND می‌ باشد.

توکن Suilend در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,679,162 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 74.02M SEND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEND در بازه‌ ای بین $ 0.04869814 (حداقل) و $ 0.05021 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.98 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04665299 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEND طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 731.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Suilend (SEND)

ارزش بازار $ 3.68M$ 3.68M $ 3.68M حجم (24 ساعته) $ 731.80$ 731.80 $ 731.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.97M$ 4.97M $ 4.97M سرمایه در گردش 74.02M 74.02M 74.02M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Suilend برابر است با $ 3.68M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 731.80. عرضه در گردش SEND برابر است با 74.02M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.97M است.