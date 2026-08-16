قیمت امروز DefiTuna

قیمت لحظه‌ ای DefiTuna (TUNA) در حال حاضر برابر با $ 0.00147546 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TUNA به USD برابر با $ 0.00147546 برای هر TUNA می‌ باشد.

توکن DefiTuna در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 415,340 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 281.50M TUNA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TUNA در بازه‌ ای بین $ 0.00140925 (حداقل) و $ 0.00147174 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.184547 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TUNA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.40% و در هفت روز اخیر به میزان +2.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 191.82 رسیده است.

اطلاعات بازار DefiTuna (TUNA)

ارزش بازار $ 415.34K$ 415.34K $ 415.34K حجم (24 ساعته) $ 191.82$ 191.82 $ 191.82 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M سرمایه در گردش 281.50M 281.50M 281.50M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DefiTuna برابر است با $ 415.34K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 191.82. عرضه در گردش TUNA برابر است با 281.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.48M است.