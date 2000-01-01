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برترین توکن‌ های پلتفرم بازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش پلتفرم بازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001668
+0.12%
+0.06%
-8.93%
$ 80.76M
$ 90.06M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009902
-0.28%
-0.40%
-1.85%
$ 29.63M
$ 65.22M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03672
-0.14%
+3.37%
-1.39%
$ 28.36M
$ 2.63M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10706
-0.01%
+0.03%
0.00%
$ 23.48M
$ 355.62K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.010838
-0.14%
-1.03%
-4.70%
$ 9.31M
$ 9.55M
6
READY
READY
READY
$ 0.004548
0.00%
-1.60%
-32.64%
$ 4.55M
$ 7.14M
7
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001403
-0.07%
+3.69%
+6.60%
$ 4.11M
$ 10.24M
8
CONX
CONX
CONX
$ 0.00392069
-0.01%
+0.01%
-4.33%
$ 3.95M
$ 21.73K
9
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02885
+0.35%
-3.59%
+6.50%
$ 2.83M
$ 2.77M
10
Altura
Altura
ALU
$ 0.002667
+0.08%
+0.61%
-9.03%
$ 2.63M
$ 17.69M
11
$ 0.0014211
+0.35%
-0.28%
-0.99%
$ 2.50M
$ 41.46M
12
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.04947
+0.06%
-3.80%
-19.77%
$ 2.26M
$ 1.18M
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00080528
-0.12%
-0.00%
-4.16%
$ 1.52M
$ 111.57K
14
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0087951
-2.96%
-0.12%
-2.83%
$ 1.21M
$ 50.92K
15
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00376918
-0.02%
+0.02%
+3.28%
$ 1.08M
$ 326.59K
16
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08
-0.56%
+3.76%
-3.95%
$ 1.04M
$ 691.12K
17
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 4.857E-5
+0.08%
-0.10%
-20.39%
$ 631.57K
--
18
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036867
0.00%
0.00%
-8.12%
$ 592.88K
$ 29.33K
19
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.00085737
0.00%
+0.03%
-7.07%
$ 562.87K
$ 150.99K
20
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.00048118
-3.79%
-0.07%
-2.51%
$ 538.74K
$ 6.10K
21
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.75E-6
+0.23%
-1.20%
0.00%
$ 502.52K
--
22
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00051002
+0.05%
+0.00%
+44.26%
$ 488.35K
$ 99.58
23
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.98E-6
-0.10%
-13.80%
-8.02%
$ 483.47K
--
24
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000743
+1.20%
-1.17%
+6.61%
$ 473.02K
$ 15.17M
25
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006288
-0.02%
-0.13%
-2.20%
$ 432.76K
$ 44.05M
26
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.575E-5
-0.20%
-1.10%
-7.77%
$ 307.60K
--
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.915E-5
+0.51%
-0.40%
-0.20%
$ 294.74K
--
28
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00032252
+0.14%
-0.09%
-13.62%
$ 150.92K
$ 430.37
29
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.754E-5
-0.04%
+8.50%
+20.05%
$ 119.91K
--
30
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 7.084E-5
+2.31%
-1.00%
-0.17%
$ 113.36K
--
31
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0002103
0.00%
-1.36%
+1.89%
$ 102.95K
$ 27.98M
32
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 4.3634E-7
-0.08%
-0.70%
-13.32%
$ 43.63K
--
33
HyperChainX
HyperChainX
HPX
$ 3.663E-5
0.00%
-0.90%
+3.15%
$ 36.63K
--
34
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
35
DEGA
DEGA
DEGA
$ 2.35E-6
0.00%
-6.40%
-10.98%
$ 22.94K
--
36
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
37
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.29E-6
0.00%
-3.00%
-37.68%
$ 18.67K
--
38
E4C
E4C
E4C
$ 5.841E-5
-0.22%
+1.90%
+2.03%
$ 13.53K
--
39
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
40
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011271
0.00%
0.00%
-2.15%
--
--
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 22.6356
-0.11%
-0.88%
+12.07%
--
$ 1.27K
42
YOM
YOM
YOM
$ 0.10355
0.00%
-0.15%
-4.90%
--
$ 565.62K
43
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0127059
+0.39%
-0.60%
+3.46%
--
$ 252.41M
44
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003839
-0.08%
+1.16%
+12.04%
--
$ 629.21M

سوالات متداول

توکن‌ های پلتفرم بازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های پلتفرم بازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 44 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $205.19M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن پلتفرم بازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته پلتفرم بازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HYBUX با ثبت تغییر قیمتی 8.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن پلتفرم بازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 44 توکن از دسته پلتفرم بازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص پلتفرم بازی می‌توان به GALA, DEP, PLAY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته پلتفرم بازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های پلتفرم بازی در حال حاضر حدود $205.19M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش پلتفرم بازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.