قیمت امروز Imaginary Ones

قیمت لحظه‌ ای Imaginary Ones (BUBBLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BUBBLE به USD برابر با $ 0 برای هر BUBBLE می‌ باشد.

توکن Imaginary Ones در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 307,880 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.39B BUBBLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BUBBLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0164419 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BUBBLE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -5.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Imaginary Ones (BUBBLE)

ارزش بازار $ 307.88K$ 307.88K $ 307.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 758.23K$ 758.23K $ 758.23K سرمایه در گردش 1.39B 1.39B 1.39B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Imaginary Ones برابر است با $ 307.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUBBLE برابر است با 1.39B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 758.23K است.