قیمت امروز PlayDapp

قیمت لحظه‌ ای PlayDapp (PDA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2,50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PDA به USD برابر با $ 0 برای هر PDA می‌ باشد.

توکن PlayDapp در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 562 809 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 656,50M PDA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PDA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0,00100297 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3,74 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PDA طی یک ساعت گذشته به میزان -0,00% و در هفت روز اخیر به میزان -5,16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 165,78K رسیده است.

اطلاعات بازار PlayDapp (PDA)

ارزش بازار $ 562,81K$ 562,81K $ 562,81K حجم (24 ساعته) $ 165,78K$ 165,78K $ 165,78K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 600,10K$ 600,10K $ 600,10K سرمایه در گردش 656,50M 656,50M 656,50M عرضه کل 700 000 000,0 700 000 000,0 700 000 000,0

ارزش بازار فعلی PlayDapp برابر است با $ 562,81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 165,78K. عرضه در گردش PDA برابر است با 656,50M، و عرضه کل آن 700000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 600,10K است.