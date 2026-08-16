قیمت امروز GameSwift

قیمت لحظه‌ ای GameSwift (GSWIFT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GSWIFT به USD برابر با $ 0 برای هر GSWIFT می‌ باشد.

توکن GameSwift در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 152,560 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 467.96M GSWIFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GSWIFT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.809962 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GSWIFT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -14.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 435.36 رسیده است.

اطلاعات بازار GameSwift (GSWIFT)

ارزش بازار $ 152.56K$ 152.56K $ 152.56K حجم (24 ساعته) $ 435.36$ 435.36 $ 435.36 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 251.35K$ 251.35K $ 251.35K سرمایه در گردش 467.96M 467.96M 467.96M عرضه کل 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715

ارزش بازار فعلی GameSwift برابر است با $ 152.56K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 435.36. عرضه در گردش GSWIFT برابر است با 467.96M، و عرضه کل آن 770988458.3969715 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 251.35K است.