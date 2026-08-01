قیمت امروز Bario Entertainment System

قیمت لحظه‌ ای Bario Entertainment System ($BAES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی $BAES به USD برابر با $ 0 برای هر $BAES می‌ باشد.

توکن Bario Entertainment System در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,658 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B $BAES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، $BAES در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز $BAES طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -12.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bario Entertainment System ($BAES)

ارزش بازار $ 43.66K$ 43.66K $ 43.66K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.66K$ 43.66K $ 43.66K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Bario Entertainment System برابر است با $ 43.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش $BAES برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.66K است.