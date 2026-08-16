قیمت امروز Elympics

قیمت لحظه‌ ای Elympics (ELP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ELP به USD برابر با $ 0 برای هر ELP می‌ باشد.

توکن Elympics در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 594,183 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.61B ELP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ELP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01138438 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ELP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -7.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 29.40K رسیده است.

اطلاعات بازار Elympics (ELP)

ارزش بازار $ 594.18K$ 594.18K $ 594.18K حجم (24 ساعته) $ 29.40K$ 29.40K $ 29.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M سرمایه در گردش 1.61B 1.61B 1.61B عرضه کل 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Elympics برابر است با $ 594.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 29.40K. عرضه در گردش ELP برابر است با 1.61B، و عرضه کل آن 3500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.29M است.