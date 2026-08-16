قیمت امروز Hooked Protocol

قیمت لحظه‌ ای Hooked Protocol (HOOK) در حال حاضر برابر با $ 0.00373293 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.48% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HOOK به USD برابر با $ 0.00373293 برای هر HOOK می‌ باشد.

توکن Hooked Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,074,154 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 287.75M HOOK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HOOK در بازه‌ ای بین $ 0.00353825 (حداقل) و $ 0.00396024 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.07 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00330639 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HOOK طی یک ساعت گذشته به میزان -2.32% و در هفت روز اخیر به میزان +6.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Hooked Protocol (HOOK)

ارزش بازار $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M سرمایه در گردش 287.75M 287.75M 287.75M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی Hooked Protocol برابر است با $ 1.07M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HOOK برابر است با 287.75M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.87M است.