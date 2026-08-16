قیمت امروز Tevaera

قیمت لحظه‌ ای Tevaera (TEVA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TEVA به USD برابر با $ 0 برای هر TEVA می‌ باشد.

توکن Tevaera در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 595,638 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.12B TEVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TEVA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.068387 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TEVA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +5.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.55K رسیده است.

اطلاعات بازار Tevaera (TEVA)

ارزش بازار $ 595.64K$ 595.64K $ 595.64K حجم (24 ساعته) $ 7.55K$ 7.55K $ 7.55K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M سرمایه در گردش 1.12B 1.12B 1.12B عرضه کل 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tevaera برابر است با $ 595.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.55K. عرضه در گردش TEVA برابر است با 1.12B، و عرضه کل آن 4000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.13M است.