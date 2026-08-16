قیمت امروز Bitcoin Cats

قیمت لحظه‌ ای Bitcoin Cats (1CAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1CAT به USD برابر با $ 0 برای هر 1CAT می‌ باشد.

توکن Bitcoin Cats در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 296,232 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.00B 1CAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1CAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01262418 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1CAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.85% و در هفت روز اخیر به میزان +0.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bitcoin Cats (1CAT)

ارزش بازار $ 296.23K$ 296.23K $ 296.23K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 296.23K$ 296.23K $ 296.23K سرمایه در گردش 5.00B 5.00B 5.00B عرضه کل 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bitcoin Cats برابر است با $ 296.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 1CAT برابر است با 5.00B، و عرضه کل آن 5000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 296.23K است.