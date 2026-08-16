قیمت امروز GAIMIN

قیمت لحظه‌ ای GAIMIN (GMRX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GMRX به USD برابر با $ 0 برای هر GMRX می‌ باشد.

توکن GAIMIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 507,683 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 57.45B GMRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GMRX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03290951 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GMRX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +2.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GAIMIN (GMRX)

ارزش بازار $ 507.68K$ 507.68K $ 507.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 823.22K$ 823.22K $ 823.22K سرمایه در گردش 57.45B 57.45B 57.45B عرضه کل 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855

ارزش بازار فعلی GAIMIN برابر است با $ 507.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GMRX برابر است با 57.45B، و عرضه کل آن 93148936399.82855 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 823.22K است.