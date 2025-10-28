قیمت لحظه‌ ای Catheon Gaming امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CATHEON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CATHEON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Catheon Gaming امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CATHEON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CATHEON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Catheon Gaming

قیمت Catheon Gaming (CATHEON)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CATHEON به USD:

--
----
-0.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Catheon Gaming (CATHEON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:37:03 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Catheon Gaming (CATHEON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0200027
$ 0.0200027$ 0.0200027

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-0.21%

+2.14%

+2.14%

قیمت لحظه‌ ای Catheon Gaming (CATHEON) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، CATHEON در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CATHEON برابر با $ 0.0200027 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CATHEON در یک ساعت گذشته +0.43%، در 24 ساعت گذشته -0.21% و در 7 روز گذشته +2.14% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Catheon Gaming (CATHEON)

$ 76.17K
$ 76.17K$ 76.17K

--
----

$ 475.99K
$ 475.99K$ 475.99K

1.60B
1.60B 1.60B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Catheon Gaming برابر است با $ 76.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CATHEON برابر است با 1.60B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 475.99K است.

تاریخچه قیمت Catheon Gaming (CATHEON) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Catheon Gaming به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Catheon Gaming به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Catheon Gaming به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Catheon Gaming به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.21%
30 روز$ 0-59.52%
60 روز$ 0-72.93%
90 روز$ 0--

Catheon GamingCATHEON چیست

Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.

Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.

Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.

Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Catheon Gaming (CATHEON)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Catheon Gaming (USD)

ارزش Catheon Gaming (CATHEON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Catheon Gaming (CATHEON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Catheon Gaming را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Catheon Gaming را بررسی کنید!

CATHEON به ارزهای محلی

توکنومیکس Catheon Gaming (CATHEON)

درک، توکنومیکس Catheon Gaming (CATHEON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CATHEON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Catheon Gaming (CATHEON)

امروز Catheon Gaming (CATHEON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CATHEON به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CATHEON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CATHEON نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Catheon Gaming چقدر است؟
ارزش بازار CATHEON برابر است با $ 76.17K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CATHEON چقدر است؟
عرضه در گردش CATHEON برابر است با 1.60B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CATHEON چقدر بوده است؟
CATHEON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0200027 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CATHEON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CATHEON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات CATHEON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CATHEON برابر است با -- USD.
آیا CATHEON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CATHEON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CATHEON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:37:03 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Catheon Gaming (CATHEON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

