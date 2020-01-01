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برترین توکن‌ های انرژی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش انرژی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
NovaChargeX Coin
NovaChargeX Coin
NCX
$ 0.247548
0.00%
0.00%
+3.31%
$ 29.71M
$ 6.62K
2
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.03689644
+0.21%
+0.03%
-6.28%
$ 20.97M
$ 650.55K
3
Green
Green
GREEN
$ 0.00017161
+0.31%
+0.10%
+35.49%
$ 8.20M
$ 20.39K
4
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2612
-0.04%
+2.19%
-10.17%
$ 7.86M
$ 95.90K
5
SunContract
SunContract
SNC
$ 0.02277641
+0.02%
0.00%
-0.33%
$ 2.79M
$ 33.01K
6
EVDC Network
EVDC Network
EVDC
$ 0.00002137
+0.80%
+1.14%
+0.71%
$ 1.35M
$ 3.15B
7
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001521
-0.59%
-2.55%
-10.64%
$ 1.23M
$ 168.32M
8
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01632
0.00%
-0.06%
-3.77%
$ 693.42K
$ 1.32M
9
Dione Protocol
Dione Protocol
DIONE
$ 0.00005409
+0.82%
+1.01%
-11.07%
$ 656.60K
$ 16.57M
10
Habitat
Habitat
HABITAT
$ 0.00582463
0.00%
--
+4.61%
$ 582.46K
$ 26.20
11
Rowan Coin
Rowan Coin
RWN
$ 0.00090239
0.00%
--
0.00%
$ 175.97K
$ 0.18
12
Empulser Enterprises
Empulser Enterprises
$CPT
$ 0.01868376
0.00%
-0.05%
-32.82%
$ 130.79K
$ 1.20K
13
Renewable Energy
Renewable Energy
RET
$ 6.698E-12
-0.06%
+0.20%
-1.43%
$ 120.79K
--
14
Liora Nuclear Beam
Liora Nuclear Beam
$BEAM
$ 2.851E-5
-0.04%
+0.70%
-4.93%
$ 28.51K
--
15
KulaDAO
KulaDAO
KULA
$ 0.05489
0.00%
+0.35%
-9.44%
--
$ 285.47K
16
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00558
0.00%
+0.36%
-3.12%
--
$ 2.58M

سوالات متداول

توکن‌ های انرژی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های انرژی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $74.50M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن انرژی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته انرژی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن EWT با ثبت تغییر قیمتی 2.19% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن انرژی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته انرژی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص انرژی می‌توان به NCX, POWR, GREEN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته انرژی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های انرژی در حال حاضر حدود $74.50M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش انرژی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.