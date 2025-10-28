قیمت لحظه‌ ای Rowan Coin امروز برابر است با 0.00184998 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RWN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RWN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Rowan Coin امروز برابر است با 0.00184998 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RWN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RWN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Rowan Coin (RWN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RWN به USD:

$0.00184998
$0.00184998$0.00184998
0.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Rowan Coin (RWN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:07:40 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Rowan Coin (RWN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00184967
$ 0.00184967$ 0.00184967
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00185011
$ 0.00185011$ 0.00185011
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00184967
$ 0.00184967$ 0.00184967

$ 0.00185011
$ 0.00185011$ 0.00185011

$ 0.364176
$ 0.364176$ 0.364176

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.01%

+6.90%

+6.90%

قیمت لحظه‌ ای Rowan Coin (RWN) برابر است با $0.00184998. در 24 ساعت گذشته، RWN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00184967 تا حداکثر $ 0.00185011 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RWN برابر با $ 0.364176 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RWN در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.01% و در 7 روز گذشته +6.90% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Rowan Coin (RWN)

$ 360.75K
$ 360.75K$ 360.75K

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

195.00M
195.00M 195.00M

545,000,000.0
545,000,000.0 545,000,000.0

ارزش بازار فعلی Rowan Coin برابر است با $ 360.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RWN برابر است با 195.00M، و عرضه کل آن 545000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.

تاریخچه قیمت Rowan Coin (RWN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Rowan Coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Rowan Coin به USD به میزان $ +0.0001626857 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Rowan Coin به USD به میزان $ +0.0152696892 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Rowan Coin به USD به میزان $ +0.001790980604082729215 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+0.01%
30 روز$ +0.0001626857+8.79%
60 روز$ +0.0152696892+825.40%
90 روز$ +0.001790980604082729215+3,035.59%

Rowan CoinRWN چیست

Rowan Energy Blockchain is the world's first community supported Green Energy Blockchain. Our blockchain is based on the low powered Proof of Authority consensus mechanism, Where each of our members takes a role either validating the energy transactions or generating renewable electricity and selling it back to the community.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Rowan Coin (USD)

ارزش Rowan Coin (RWN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rowan Coin (RWN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rowan Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Rowan Coin را بررسی کنید!

RWN به ارزهای محلی

توکنومیکس Rowan Coin (RWN)

درک، توکنومیکس Rowan Coin (RWN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RWN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rowan Coin (RWN)

امروز Rowan Coin (RWN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RWN به واحد USD برابر است با 0.00184998 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RWN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RWN نسبت به USD برابر است با $ 0.00184998. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Rowan Coin چقدر است؟
ارزش بازار RWN برابر است با $ 360.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RWN چقدر است؟
عرضه در گردش RWN برابر است با 195.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RWN چقدر بوده است؟
RWN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.364176 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RWN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RWN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات RWN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RWN برابر است با -- USD.
آیا RWN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RWN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RWN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:07:40 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

