HabitatHABITAT چیست

Habitat converts wasted renewable energy into AI compute power. Over 100 TWh of renewable electricity is curtailed globally each year, representing billions in lost value. We address this by deploying industrial-scale edge data centers that redirect surplus energy into productive compute, with an upcoming marketplace where operators can source customers and keep hardware profitable. We run 45 MW of solar infrastructure with 1.5 GW in the pipeline, building decentralized AI and Web3 hardware infrastructure created for and powered by the crypto community.

پیش‌ بینی قیمت Habitat (USD)

ارزش Habitat (HABITAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Habitat (HABITAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Habitat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Habitat را بررسی کنید!

HABITAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Habitat (HABITAT)

درک، توکنومیکس Habitat (HABITAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HABITAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Habitat (HABITAT) امروز Habitat (HABITAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HABITAT به واحد USD برابر است با 0.084008 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HABITAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.084008 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HABITAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Habitat چقدر است؟ ارزش بازار HABITAT برابر است با $ 6.18M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HABITAT چقدر است؟ عرضه در گردش HABITAT برابر است با 73.56M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HABITAT چقدر بوده است؟ HABITAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.173107 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HABITAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HABITAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04370948 USD رسید. حجم معاملات HABITAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HABITAT برابر است با -- USD . آیا HABITAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HABITAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HABITAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Habitat (HABITAT)