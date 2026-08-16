قیمت امروز eBESS

قیمت لحظه‌ ای eBESS (EBESS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EBESS به USD برابر با $ 0 برای هر EBESS می‌ باشد.

توکن eBESS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,892.5 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 653.46M EBESS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EBESS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EBESS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار eBESS (EBESS)

ارزش بازار $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K سرمایه در گردش 653.46M 653.46M 653.46M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی eBESS برابر است با $ 16.89K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EBESS برابر است با 653.46M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.85K است.