GreenGREEN چیست

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

پیش‌ بینی قیمت Green (USD)

ارزش Green (GREEN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Green (GREEN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Green را بررسی کنید.

GREEN به ارزهای محلی

توکنومیکس Green (GREEN)

درک، توکنومیکس Green (GREEN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GREEN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Green (GREEN) امروز Green (GREEN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GREEN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GREEN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GREEN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Green چقدر است؟ ارزش بازار GREEN برابر است با $ 13.42M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GREEN چقدر است؟ عرضه در گردش GREEN برابر است با 47.64B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GREEN چقدر بوده است؟ GREEN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GREEN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GREEN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GREEN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GREEN برابر است با -- USD . آیا GREEN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GREEN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GREEN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Green (GREEN)