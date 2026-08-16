قیمت امروز Renewable Energy

قیمت لحظه‌ ای Renewable Energy (RET) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.72% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RET به USD برابر با $ 0 برای هر RET می‌ باشد.

توکن Renewable Energy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 119,900 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19,090.48T RET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RET در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RET طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -1.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Renewable Energy (RET)

ارزش بازار $ 119.90K$ 119.90K $ 119.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 178.13K$ 178.13K $ 178.13K سرمایه در گردش 19,090.48T 19,090.48T 19,090.48T عرضه کل 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

ارزش بازار فعلی Renewable Energy برابر است با $ 119.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RET برابر است با 19,090.48T، و عرضه کل آن 2.67931778098021e+16 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 178.13K است.