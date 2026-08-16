قیمت امروز NovaChargeX Coin

قیمت لحظه‌ ای NovaChargeX Coin (NCX) در حال حاضر برابر با $ 0.247584 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NCX به USD برابر با $ 0.247584 برای هر NCX می‌ باشد.

توکن NovaChargeX Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,709,639 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 120.00M NCX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NCX در بازه‌ ای بین $ 0.247526 (حداقل) و $ 0.247576 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.393193 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.144173 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NCX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +3.34% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.62K رسیده است.

اطلاعات بازار NovaChargeX Coin (NCX)

ارزش بازار $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M حجم (24 ساعته) $ 6.62K$ 6.62K $ 6.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.71M$ 29.71M $ 29.71M سرمایه در گردش 120.00M 120.00M 120.00M عرضه کل 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

ارزش بازار فعلی NovaChargeX Coin برابر است با $ 29.71M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.62K. عرضه در گردش NCX برابر است با 120.00M، و عرضه کل آن 120000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.71M است.