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برترین توکن‌ های چارچوب هوش مصنوعی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش چارچوب هوش مصنوعی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11359
+0.30%
+0.38%
-0.80%
$ 1.46B
$ 60.19K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5641
-0.18%
+0.68%
+0.27%
$ 370.19M
$ 244.99K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.1699
+0.24%
+0.30%
-4.72%
$ 134.08M
$ 487.48K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.656
+0.08%
+1.22%
-1.77%
$ 80.09M
$ 24.98K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1928
+0.36%
+1.00%
-8.33%
$ 68.63M
$ 482.50K
6
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2502
+0.16%
-1.84%
+3.38%
$ 59.87M
$ 373.49K
7
Allora
Allora
ALLO
$ 0.26333
-0.95%
-0.09%
-13.43%
$ 52.63M
$ 437.72K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01427
+0.07%
+0.85%
-3.71%
$ 39.95M
$ 4.08M
9
0G
0G
0G
$ 0.1646
+0.18%
+1.73%
+8.78%
$ 35.12M
$ 488.67K
10
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.08041
+0.07%
+2.03%
+7.65%
$ 24.58M
$ 1.51M
11
Rei
Rei
REI
$ 0.0229692
+0.04%
-0.01%
-19.08%
$ 22.97M
$ 30.04K
12
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002567
+0.04%
+3.17%
-1.08%
$ 21.05M
$ 24.04M
13
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020954
+0.05%
+2.53%
-9.43%
$ 19.57M
$ 3.10M
14
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.0244
0.00%
-2.01%
-14.92%
$ 18.79M
$ 131.01K
15
Phala
Phala
PHA
$ 0.02215
+0.27%
+2.83%
-6.82%
$ 18.60M
$ 2.82M
16
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017257
+0.45%
+4.21%
-3.23%
$ 17.27M
$ 5.38M
17
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006206
-0.06%
+0.78%
-5.89%
$ 16.34M
$ 86.35M
18
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.15956
-1.59%
-56.81%
+31.44%
$ 16.27M
$ 7.86M
19
AEON
AEON
AEON
$ 0.08008
-0.66%
+26.07%
+44.83%
$ 15.02M
$ 7.28M
20
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.11629
+0.24%
+0.09%
-7.59%
$ 15.01M
$ 545.01K
21
Mira
Mira
MIRA
$ 0.03977
+0.15%
+0.99%
-5.83%
$ 11.78M
$ 1.41M
22
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.00919029
-0.54%
-0.01%
-18.78%
$ 9.19M
$ 444.90K
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.06894
+0.35%
-1.00%
+1.07%
$ 8.93M
$ 1.31M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008681
-0.52%
+4.50%
+4.40%
$ 8.69M
$ 8.30M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02032
+0.44%
+1.85%
-4.01%
$ 8.00M
$ 3.37M
26
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00454659
0.00%
+0.01%
-1.94%
$ 6.91M
$ 66.92K
27
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004817
-0.14%
-0.23%
-12.00%
$ 4.82M
$ 11.56M
28
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01901
+0.74%
-1.96%
-27.94%
$ 4.25M
$ 3.32M
29
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.29
+0.44%
-0.03%
-5.37%
$ 2.29M
$ 5.11K
30
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
$ 0.0002097
+0.94%
-7.98%
-5.71%
$ 2.00M
$ 359.98M
31
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.0017693
+0.14%
+0.02%
-11.59%
$ 1.77M
$ 167.25K
32
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
$ 0.00140733
0.00%
+0.04%
-21.30%
$ 1.41M
$ 18.09
33
CharacterX
CharacterX
CAI
$ 0.01285178
+0.95%
+0.02%
-1.28%
$ 1.29M
$ 3.60K
34
UOMI
UOMI
UOMI
$ 0.00023061
0.00%
--
0.00%
$ 1.13M
$ 113.27
35
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02146059
+0.03%
+0.17%
+11.66%
$ 1.05M
$ 1.34K
36
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00543817
+0.07%
+0.05%
-36.87%
$ 904.17K
$ 493.04
37
Matrix AI Network
Matrix AI Network
MAN
$ 0.0014
+0.71%
-4.08%
-15.57%
$ 673.53K
$ 7.77M
38
Hive Intelligence
Hive Intelligence
HINT
$ 0.0013738
-0.01%
+0.29%
-2.70%
$ 632.28K
$ 49.54M
39
ARC
ARC
ARC
$ 0.000514
0.00%
-7.22%
-10.61%
$ 529.42K
$ 950.87K
40
Heurist
Heurist
HEU
$ 0.00245486
-1.40%
-0.00%
+256.42%
$ 493.39K
$ 5.29K
41
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00206972
+0.07%
+0.05%
-5.23%
$ 491.18K
$ 1.28K
42
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00055141
-0.18%
+0.02%
+16.69%
$ 449.30K
$ 167.64
43
4EVERLAND
4EVERLAND
4EVER
$ 0.00013057
+0.20%
+0.01%
-8.59%
$ 446.51K
$ 51.56K
44
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004188
+0.55%
+0.60%
-0.45%
$ 418.90K
$ 130.29M
45
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068349
-0.18%
+0.00%
+3.19%
$ 397.30K
$ 17.81
46
Nookplot
Nookplot
NOOK
$ 3.5E-6
+3.86%
-10.60%
-10.94%
$ 348.38K
--
47
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00034212
-0.16%
+0.01%
-4.95%
$ 339.73K
$ 645.63
48
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00030242
-0.48%
+0.01%
-8.02%
$ 332.63K
$ 3.64K
49
ODEI AI
ODEI AI
ODAI
$ 3.14E-6
-0.32%
+2.70%
+17.16%
$ 298.21K
--
50
GIZA
GIZA
GIZA
$ 0.00084602
0.00%
+0.05%
-55.20%
$ 287.93K
$ 679.73

سوالات متداول

توکن‌ های چارچوب هوش مصنوعی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های چارچوب هوش مصنوعی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 115 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $2.59B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن چارچوب هوش مصنوعی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته چارچوب هوش مصنوعی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن AEON با ثبت تغییر قیمتی 26.07% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن چارچوب هوش مصنوعی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 115 توکن از دسته چارچوب هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص چارچوب هوش مصنوعی می‌توان به M, VIRTUAL, EIGEN اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته چارچوب هوش مصنوعی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های چارچوب هوش مصنوعی در حال حاضر حدود $2.59B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش چارچوب هوش مصنوعی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.