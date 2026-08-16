قیمت امروز Nookplot

قیمت لحظه‌ ای Nookplot (NOOK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.69% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOOK به USD برابر با $ 0 برای هر NOOK می‌ باشد.

توکن Nookplot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 351,406 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 93.55B NOOK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOOK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOOK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -9.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Nookplot (NOOK)

ارزش بازار $ 351.41K$ 351.41K $ 351.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 353.73K$ 353.73K $ 353.73K سرمایه در گردش 93.55B 93.55B 93.55B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Nookplot برابر است با $ 351.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش NOOK برابر است با 93.55B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 353.73K است.