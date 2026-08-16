قیمت امروز GIZA

قیمت لحظه‌ ای GIZA (GIZA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GIZA به USD برابر با $ 0 برای هر GIZA می‌ باشد.

توکن GIZA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 288,162 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 340.33M GIZA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GIZA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.487082 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GIZA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -52.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 686.13 رسیده است.

اطلاعات بازار GIZA (GIZA)

ارزش بازار $ 288.16K$ 288.16K $ 288.16K حجم (24 ساعته) $ 686.13$ 686.13 $ 686.13 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 846.71K$ 846.71K $ 846.71K سرمایه در گردش 340.33M 340.33M 340.33M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GIZA برابر است با $ 288.16K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 686.13. عرضه در گردش GIZA برابر است با 340.33M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 846.71K است.