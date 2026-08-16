قیمت امروز ODEI AI

قیمت لحظه‌ ای ODEI AI (ODAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ODAI به USD برابر با $ 0 برای هر ODAI می‌ باشد.

توکن ODEI AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 294,781 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 94.97B ODAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ODAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ODAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +16.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ODEI AI (ODAI)

ارزش بازار $ 294.78K$ 294.78K $ 294.78K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 310.00K$ 310.00K $ 310.00K سرمایه در گردش 94.97B 94.97B 94.97B عرضه کل 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003 99,873,672,448.47003

ارزش بازار فعلی ODEI AI برابر است با $ 294.78K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ODAI برابر است با 94.97B، و عرضه کل آن 99873672448.47003 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 310.00K است.