قیمت امروز UOMI

قیمت لحظه‌ ای UOMI (UOMI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UOMI به USD برابر با $ 0 برای هر UOMI می‌ باشد.

توکن UOMI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,134,431 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 572.04M UOMI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UOMI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00458419 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UOMI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 113.27 رسیده است.

اطلاعات بازار UOMI (UOMI)

ارزش بازار $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M حجم (24 ساعته) $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M سرمایه در گردش 572.04M 572.04M 572.04M عرضه کل 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

ارزش بازار فعلی UOMI برابر است با $ 1.13M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 113.27. عرضه در گردش UOMI برابر است با 572.04M، و عرضه کل آن 4919219238.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.13M است.