قیمت لحظه‌ ای Kled AI امروز برابر است با 0.04217001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KLED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KLED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Kled AI امروز برابر است با 0.04217001 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KLED به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KLED را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره KLED

اطلاعات قیمت KLED

وب‌سایت رسمی KLED

توکنومیکس KLED

پیش‌بینی قیمت KLED

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Kled AI

قیمت Kled AI (KLED)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 KLED به USD:

$0.04217001
$0.04217001$0.04217001
-4.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Kled AI (KLED)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:45:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Kled AI (KLED) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03773276
$ 0.03773276$ 0.03773276
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.04546558
$ 0.04546558$ 0.04546558
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03773276
$ 0.03773276$ 0.03773276

$ 0.04546558
$ 0.04546558$ 0.04546558

$ 0.055581
$ 0.055581$ 0.055581

$ 0.00180339
$ 0.00180339$ 0.00180339

+3.68%

-4.69%

+20.03%

+20.03%

قیمت لحظه‌ ای Kled AI (KLED) برابر است با $0.04217001. در 24 ساعت گذشته، KLED در بازه قیمتی حداقل $ 0.03773276 تا حداکثر $ 0.04546558 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KLED برابر با $ 0.055581 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00180339 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KLED در یک ساعت گذشته +3.68%، در 24 ساعت گذشته -4.69% و در 7 روز گذشته +20.03% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Kled AI (KLED)

$ 42.16M
$ 42.16M$ 42.16M

--
----

$ 42.16M
$ 42.16M$ 42.16M

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,474.7549689
999,811,474.7549689 999,811,474.7549689

ارزش بازار فعلی Kled AI برابر است با $ 42.16M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش KLED برابر است با 999.81M، و عرضه کل آن 999811474.7549689 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 42.16M است.

تاریخچه قیمت Kled AI (KLED) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Kled AI به USD به میزان $ -0.00207953047092976 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Kled AI به USD به میزان $ +0.0158537477 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Kled AI به USD به میزان $ +0.0813835059 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Kled AI به USD به میزان $ +0.033733684283738612 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00207953047092976-4.69%
30 روز$ +0.0158537477+37.59%
60 روز$ +0.0813835059+192.99%
90 روز$ +0.033733684283738612+399.86%

Kled AIKLED چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Kled AI (KLED)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Kled AI (USD)

ارزش Kled AI (KLED) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Kled AI (KLED) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Kled AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Kled AI را بررسی کنید!

KLED به ارزهای محلی

توکنومیکس Kled AI (KLED)

درک، توکنومیکس Kled AI (KLED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KLED بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Kled AI (KLED)

امروز Kled AI (KLED) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KLED به واحد USD برابر است با 0.04217001 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KLED نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KLED نسبت به USD برابر است با $ 0.04217001. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Kled AI چقدر است؟
ارزش بازار KLED برابر است با $ 42.16M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KLED چقدر است؟
عرضه در گردش KLED برابر است با 999.81M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KLED چقدر بوده است؟
KLED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.055581 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KLED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KLED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00180339 USD رسید.
حجم معاملات KLED چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KLED برابر است با -- USD.
آیا KLED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KLED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KLED مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:45:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Kled AI (KLED)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,870.70
$113,870.70$113,870.70

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.10
$4,091.10$4,091.10

-1.96%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05518
$0.05518$0.05518

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1543
$4.1543$4.1543

-19.89%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.10
$4,091.10$4,091.10

-1.96%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,870.70
$113,870.70$113,870.70

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.13
$201.13$201.13

+0.50%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6327
$2.6327$2.6327

-1.07%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,135.59
$1,135.59$1,135.59

-0.70%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001002
$0.001002$0.001002

+67.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001600
$0.0000000000000001600$0.0000000000000001600

+1,367.88%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000385
$0.0000000000385$0.0000000000385

+277.45%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1633
$0.1633$0.1633

+226.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04864
$0.04864$0.04864

+143.20%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01995
$0.01995$0.01995

+99.50%