قیمت امروز ICPanda DAO

قیمت لحظه‌ ای ICPanda DAO (PANDA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PANDA به USD برابر با $ 0 برای هر PANDA می‌ باشد.

توکن ICPanda DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 445,921 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 814.82M PANDA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PANDA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02442884 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PANDA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.44% و در هفت روز اخیر به میزان +16.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.78 رسیده است.

اطلاعات بازار ICPanda DAO (PANDA)

ارزش بازار $ 445.92K$ 445.92K $ 445.92K حجم (24 ساعته) $ 1.78$ 1.78 $ 1.78 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 566.32K$ 566.32K $ 566.32K سرمایه در گردش 814.82M 814.82M 814.82M عرضه کل 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0 1,034,818,195.0

ارزش بازار فعلی ICPanda DAO برابر است با $ 445.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.78. عرضه در گردش PANDA برابر است با 814.82M، و عرضه کل آن 1034818195.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 566.32K است.