قیمت امروز 4EVERLAND

قیمت لحظه‌ ای 4EVERLAND (4EVER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 4EVER به USD برابر با $ 0 برای هر 4EVER می‌ باشد.

توکن 4EVERLAND در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 443,947 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.42B 4EVER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 4EVER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00671057 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 4EVER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -8.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.07K رسیده است.

اطلاعات بازار 4EVERLAND (4EVER)

ارزش بازار $ 443.95K$ 443.95K $ 443.95K حجم (24 ساعته) $ 55.07K$ 55.07K $ 55.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M سرمایه در گردش 3.42B 3.42B 3.42B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 4EVERLAND برابر است با $ 443.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.07K. عرضه در گردش 4EVER برابر است با 3.42B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.30M است.