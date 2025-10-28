قیمت لحظه‌ ای Cod3x امروز برابر است با 0.072186 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CDX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CDX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Cod3x امروز برابر است با 0.072186 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CDX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CDX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CDX

اطلاعات قیمت CDX

وایت‌ پیپر CDX

وب‌سایت رسمی CDX

توکنومیکس CDX

پیش‌بینی قیمت CDX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Cod3x

قیمت Cod3x (CDX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CDX به USD:

$0.072186
$0.072186
+1.80%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Cod3x (CDX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:57:46 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Cod3x (CDX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.068909
$ 0.068909
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.072803
$ 0.072803
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.068909
$ 0.068909

$ 0.072803
$ 0.072803

$ 0.251359
$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092

-0.73%

+1.86%

+11.88%

+11.88%

قیمت لحظه‌ ای Cod3x (CDX) برابر است با $0.072186. در 24 ساعت گذشته، CDX در بازه قیمتی حداقل $ 0.068909 تا حداکثر $ 0.072803 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CDX برابر با $ 0.251359 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01749092 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CDX در یک ساعت گذشته -0.73%، در 24 ساعت گذشته +1.86% و در 7 روز گذشته +11.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Cod3x (CDX)

$ 3.54M
$ 3.54M

--
--

$ 3.54M
$ 3.54M

49.09M
49.09M

49,090,756.18176558
49,090,756.18176558

ارزش بازار فعلی Cod3x برابر است با $ 3.54M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CDX برابر است با 49.09M، و عرضه کل آن 49090756.18176558 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.54M است.

تاریخچه قیمت Cod3x (CDX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Cod3x به USD به میزان $ +0.00132068 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Cod3x به USD به میزان $ -0.0162849811 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Cod3x به USD به میزان $ -0.0224281829 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Cod3x به USD به میزان $ -0.04657480513572188 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00132068+1.86%
30 روز$ -0.0162849811-22.55%
60 روز$ -0.0224281829-31.06%
90 روز$ -0.04657480513572188-39.21%

Cod3xCDX چیست

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Cod3x (USD)

ارزش Cod3x (CDX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Cod3x (CDX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Cod3x را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Cod3x را بررسی کنید!

CDX به ارزهای محلی

توکنومیکس Cod3x (CDX)

درک، توکنومیکس Cod3x (CDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cod3x (CDX)

امروز Cod3x (CDX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CDX به واحد USD برابر است با 0.072186 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CDX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CDX نسبت به USD برابر است با $ 0.072186. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Cod3x چقدر است؟
ارزش بازار CDX برابر است با $ 3.54M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CDX چقدر است؟
عرضه در گردش CDX برابر است با 49.09M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CDX چقدر بوده است؟
CDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.251359 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01749092 USD رسید.
حجم معاملات CDX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CDX برابر است با -- USD.
آیا CDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CDX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:57:46 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Cod3x (CDX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

