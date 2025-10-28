Cod3xCDX چیست

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required. Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

CDX به ارزهای محلی

توکنومیکس Cod3x (CDX)

درک، توکنومیکس Cod3x (CDX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CDX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cod3x (CDX) امروز Cod3x (CDX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CDX به واحد USD برابر است با 0.072186 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CDX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.072186 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CDX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Cod3x چقدر است؟ ارزش بازار CDX برابر است با $ 3.54M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CDX چقدر است؟ عرضه در گردش CDX برابر است با 49.09M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CDX چقدر بوده است؟ CDX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.251359 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CDX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CDX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01749092 USD رسید. حجم معاملات CDX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CDX برابر است با -- USD . آیا CDX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CDX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CDX مراجعه کنید.

