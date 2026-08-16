قیمت امروز CharacterX

قیمت لحظه‌ ای CharacterX (CAI) در حال حاضر برابر با $ 0.01347933 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.68% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CAI به USD برابر با $ 0.01347933 برای هر CAI می‌ باشد.

توکن CharacterX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,347,923 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.69M CAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CAI در بازه‌ ای بین $ 0.0123433 (حداقل) و $ 0.01323091 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.378105 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01090516 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CAI طی یک ساعت گذشته به میزان +4.88% و در هفت روز اخیر به میزان -2.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.32K رسیده است.

اطلاعات بازار CharacterX (CAI)

ارزش بازار $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M حجم (24 ساعته) $ 4.32K$ 4.32K $ 4.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M سرمایه در گردش 18.69M 18.69M 18.69M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی CharacterX برابر است با $ 1.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.32K. عرضه در گردش CAI برابر است با 18.69M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.35M است.