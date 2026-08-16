قیمت امروز DecideAI

قیمت لحظه‌ ای DecideAI (DCD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DCD به USD برابر با $ 0 برای هر DCD می‌ باشد.

توکن DecideAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 396,076 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 581.01M DCD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DCD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.110273 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DCD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +3.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.16 رسیده است.

اطلاعات بازار DecideAI (DCD)

ارزش بازار $ 396.08K$ 396.08K $ 396.08K حجم (24 ساعته) $ 13.16$ 13.16 $ 13.16 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 672.65K$ 672.65K $ 672.65K سرمایه در گردش 581.01M 581.01M 581.01M عرضه کل 986,720,926.2488515 986,720,926.2488515 986,720,926.2488515

ارزش بازار فعلی DecideAI برابر است با $ 396.08K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.16. عرضه در گردش DCD برابر است با 581.01M، و عرضه کل آن 986720926.2488515 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 672.65K است.