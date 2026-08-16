قیمت امروز HUMAN Protocol

قیمت لحظه‌ ای HUMAN Protocol (HMT) در حال حاضر برابر با $ 0.00140738 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HMT به USD برابر با $ 0.00140738 برای هر HMT می‌ باشد.

توکن HUMAN Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,407,381 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 757.87M HMT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HMT در بازه‌ ای بین $ 0.00138749 (حداقل) و $ 0.00140747 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.37 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HMT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -21.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.66 رسیده است.

اطلاعات بازار HUMAN Protocol (HMT)

ارزش بازار $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M حجم (24 ساعته) $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M سرمایه در گردش 757.87M 757.87M 757.87M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی HUMAN Protocol برابر است با $ 1.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.66. عرضه در گردش HMT برابر است با 757.87M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.41M است.