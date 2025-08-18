TrueBit (TRU1) reaalajas hind on $ 0.23607. Viimase 24 tunni jooksul TRU1 kaubeldud madalaim $ 0.22197 ja kõrgeim $ 0.23981 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRU1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.28765448 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07112770232330422.
Lüliajalise tootluse osas on TRU1 muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TrueBit (TRU1) – turuteave
2021-04-11 00:00:00
TrueBit praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 61.99K 24 tunnise kauplemismahuga. TRU1 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TrueBit (TRU1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TrueBit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0009719
-0.41%
30 päeva
$ +0.04967
+26.64%
60 päeva
$ +0.10299
+77.38%
90 päeva
$ +0.10452
+79.45%
TrueBit Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRU1 muutuse $ -0.0009719 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TrueBit 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04967 (+26.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TrueBit 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRU1 $ +0.10299 (+77.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TrueBit 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10452 (+79.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TrueBit (TRU1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.
TrueBit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TrueBit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRU1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TrueBit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TrueBit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TrueBit hinna ennustus (USD)
Kui palju on TrueBit (TRU1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrueBit (TRU1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrueBit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TrueBit (TRU1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRU1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TrueBit (TRU1) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TrueBit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TrueBit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.