TrueBit hind(TRU1)

1 TRU1/USD reaalajas hind:

$0.23607
$0.23607
-0.41%1D
USD
TrueBit (TRU1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:36 (UTC+8)

TrueBit (TRU1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.22197
$ 0.22197
24 h madal
$ 0.23981
$ 0.23981
24 h kõrge

$ 0.22197
$ 0.22197

$ 0.23981
$ 0.23981

$ 1.28765448
$ 1.28765448

$ 0.07112770232330422
$ 0.07112770232330422

-0.45%

-0.41%

+7.30%

+7.30%

TrueBit (TRU1) reaalajas hind on $ 0.23607. Viimase 24 tunni jooksul TRU1 kaubeldud madalaim $ 0.22197 ja kõrgeim $ 0.23981 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRU1kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.28765448 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07112770232330422.

Lüliajalise tootluse osas on TRU1 muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel +7.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrueBit (TRU1) – turuteave

No.4271

$ 0.00
$ 0.00

$ 61.99K
$ 61.99K

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

0
0

2021-04-11 00:00:00

ETH

TrueBit praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 61.99K 24 tunnise kauplemismahuga. TRU1 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TrueBit (TRU1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TrueBit tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0009719-0.41%
30 päeva$ +0.04967+26.64%
60 päeva$ +0.10299+77.38%
90 päeva$ +0.10452+79.45%
TrueBit Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRU1 muutuse $ -0.0009719 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TrueBit 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.04967 (+26.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TrueBit 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRU1 $ +0.10299 (+77.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TrueBit 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10452 (+79.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TrueBit (TRU1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TrueBit hinnaajaloo lehte.

Mis on TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

TrueBit on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TrueBit investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRU1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TrueBit kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TrueBit ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TrueBit hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrueBit (TRU1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrueBit (TRU1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrueBit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrueBit hinna ennustust kohe!

TrueBit (TRU1) tokenoomika

TrueBit (TRU1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRU1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TrueBit (TRU1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TrueBit osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TrueBit osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRU1 kohalike valuutade suhtes

1 TrueBit(TRU1)/VND
6,212.18205
1 TrueBit(TRU1)/AUD
A$0.3588264
1 TrueBit(TRU1)/GBP
0.1723311
1 TrueBit(TRU1)/EUR
0.2006595
1 TrueBit(TRU1)/USD
$0.23607
1 TrueBit(TRU1)/MYR
RM0.9938547
1 TrueBit(TRU1)/TRY
9.6292953
1 TrueBit(TRU1)/JPY
¥34.70229
1 TrueBit(TRU1)/ARS
ARS$306.1851507
1 TrueBit(TRU1)/RUB
18.8171397
1 TrueBit(TRU1)/INR
20.6584857
1 TrueBit(TRU1)/IDR
Rp3,807.5801121
1 TrueBit(TRU1)/KRW
327.8729016
1 TrueBit(TRU1)/PHP
13.3497585
1 TrueBit(TRU1)/EGP
￡E.11.3927382
1 TrueBit(TRU1)/BRL
R$1.274778
1 TrueBit(TRU1)/CAD
C$0.3257766
1 TrueBit(TRU1)/BDT
28.6683408
1 TrueBit(TRU1)/NGN
362.0700018
1 TrueBit(TRU1)/UAH
9.7284447
1 TrueBit(TRU1)/VES
Bs31.86945
1 TrueBit(TRU1)/CLP
$227.57148
1 TrueBit(TRU1)/PKR
Rs66.8739096
1 TrueBit(TRU1)/KZT
127.8106587
1 TrueBit(TRU1)/THB
฿7.625061
1 TrueBit(TRU1)/TWD
NT$7.0891821
1 TrueBit(TRU1)/AED
د.إ0.8663769
1 TrueBit(TRU1)/CHF
Fr0.188856
1 TrueBit(TRU1)/HKD
HK$1.8460674
1 TrueBit(TRU1)/AMD
֏90.2401182
1 TrueBit(TRU1)/MAD
.د.م2.1222693
1 TrueBit(TRU1)/MXN
$4.4546409
1 TrueBit(TRU1)/PLN
0.8592948
1 TrueBit(TRU1)/RON
лв1.0198224
1 TrueBit(TRU1)/SEK
kr2.2544685
1 TrueBit(TRU1)/BGN
лв0.3942369
1 TrueBit(TRU1)/HUF
Ft79.697232
1 TrueBit(TRU1)/CZK
4.933863
1 TrueBit(TRU1)/KWD
د.ك0.07200135
1 TrueBit(TRU1)/ILS
0.7955559
1 TrueBit(TRU1)/NOK
kr2.4055533
1 TrueBit(TRU1)/NZD
$0.3965976

TrueBit ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TrueBit võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TrueBit ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrueBit kohta

Kui palju on TrueBit (TRU1) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRU1 hind USD on 0.23607 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRU1/USD hind?
Praegune hind TRU1/USD on $ 0.23607. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrueBit turukapitalisatsioon?
TRU1 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRU1 ringlev varu?
TRU1 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRU1 (ATH) hind?
TRU1 saavutab ATH hinna summas 1.28765448 USD.
Mis oli kõigi aegade TRU1 madalaim (ATL) hind?
TRU1 nägi ATL hinda summas 0.07112770232330422 USD.
Milline on TRU1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRU1 kauplemismaht on $ 61.99K USD.
Kas TRU1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRU1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRU1 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:36 (UTC+8)

TrueBit (TRU1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 TRU1 = 0.23607 USD

$0.23607
