ORBOFI (OBI) reaalajas hind on $ 0.000726. Viimase 24 tunni jooksul OBI kaubeldud madalaim $ 0.000661 ja kõrgeim $ 0.000888 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0798735346925323 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000634615481075016.
Lüliajalise tootluse osas on OBI muutunud +1.41% viimase tunni jooksul, +4.30% 24 tunni vältel +8.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ORBOFI (OBI) – turuteave
$ 812.53K
$ 105.97K
$ 1.45M
1.12B
2,000,000,000
2,000,000,000
55.95%
BSC
ORBOFI praegune turukapitalisatsioon on $ 812.53K$ 105.97K 24 tunnise kauplemismahuga. OBI ringlev varu on 1.12B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.45M.
ORBOFI (OBI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ORBOFI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000029972
+4.30%
30 päeva
$ -0.00034
-31.90%
60 päeva
$ -0.000263
-26.60%
90 päeva
$ -0.000776
-51.67%
ORBOFI Hinnamuutus täna
Täna registreeris OBI muutuse $ +0.000029972 (+4.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ORBOFI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00034 (-31.90%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ORBOFI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBI $ -0.000263 (-26.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ORBOFI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000776 (-51.67%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ORBOFI (OBI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.
ORBOFI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ORBOFI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OBI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ORBOFI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ORBOFI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ORBOFI hinna ennustus (USD)
Kui palju on ORBOFI (OBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORBOFI (OBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORBOFI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ORBOFI (OBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ORBOFI (OBI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ORBOFI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ORBOFI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.