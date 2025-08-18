Rohkem infot JUNO

JUNO hind(JUNO)

1 JUNO/USD reaalajas hind:

$0.09102
+4.54%1D
USD
JUNO (JUNO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:30:47 (UTC+8)

JUNO (JUNO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.08517
24 h madal
$ 0.09916
24 h kõrge

$ 0.08517
$ 0.09916
$ 45.89096121164266
$ 0.06462010792455154
+4.68%

+4.54%

+6.33%

+6.33%

JUNO (JUNO) reaalajas hind on $ 0.09102. Viimase 24 tunni jooksul JUNO kaubeldud madalaim $ 0.08517 ja kõrgeim $ 0.09916 näitab aktiivset turu volatiivsust. JUNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 45.89096121164266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06462010792455154.

Lüliajalise tootluse osas on JUNO muutunud +4.68% viimase tunni jooksul, +4.54% 24 tunni vältel +6.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JUNO (JUNO) – turuteave

No.4209

$ 0.00
$ 59.66K
$ 16.89M
0.00
185,562,268
110,520,000
0.00%

JUNO

JUNO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 59.66K 24 tunnise kauplemismahuga. JUNO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 110520000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.89M.

JUNO (JUNO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse JUNO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0039528+4.54%
30 päeva$ +0.00679+8.06%
60 päeva$ +0.01858+25.64%
90 päeva$ +0.00068+0.75%
JUNO Hinnamuutus täna

Täna registreeris JUNO muutuse $ +0.0039528 (+4.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

JUNO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00679 (+8.06%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

JUNO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JUNO $ +0.01858 (+25.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

JUNO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00068 (+0.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada JUNO (JUNO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe JUNO hinnaajaloo lehte.

Mis on JUNO (JUNO)

Junø is an open source platform for interoperable smart contracts which automatically executes, controls or documents a procedure of relevant events and actions according to the terms of such contract or agreement to be valid & usable across multiple sovereign networks.

JUNO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JUNO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JUNO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse JUNO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JUNO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JUNO hinna ennustus (USD)

Kui palju on JUNO (JUNO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JUNO (JUNO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JUNO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JUNO hinna ennustust kohe!

JUNO (JUNO) tokenoomika

JUNO (JUNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JUNO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JUNO (JUNO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JUNO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JUNO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JUNO kohalike valuutade suhtes

1 JUNO(JUNO)/VND
JUNO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JUNO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse JUNO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JUNO kohta

Kui palju on JUNO (JUNO) tänapäeval väärt?
Reaalajas JUNO hind USD on 0.09102 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JUNO/USD hind?
Praegune hind JUNO/USD on $ 0.09102. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JUNO turukapitalisatsioon?
JUNO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JUNO ringlev varu?
JUNO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JUNO (ATH) hind?
JUNO saavutab ATH hinna summas 45.89096121164266 USD.
Mis oli kõigi aegade JUNO madalaim (ATL) hind?
JUNO nägi ATL hinda summas 0.06462010792455154 USD.
Milline on JUNO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JUNO kauplemismaht on $ 59.66K USD.
Kas JUNO sel aastal kõrgemale ka suundub?
JUNO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JUNO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:30:47 (UTC+8)

JUNO (JUNO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

