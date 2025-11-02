VEIL (VEIL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

VEIL (VEIL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00157567. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VEIL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VEIL είναι $ 0.510369, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VEIL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

VEIL (VEIL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 275.68K$ 275.68K $ 275.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 150.32M 150.32M 150.32M Συνολικός Όγκος 174,960,781.7267803 174,960,781.7267803 174,960,781.7267803

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του VEIL είναι $ 235.81K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VEIL είναι 150.32M, με συνολική προσφορά 174960781.7267803. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 275.68K