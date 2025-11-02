SuperGrok (SUPERGROK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000686 $ 0.0000686 $ 0.0000686 Κατώτ. 24H $ 0.00007639 $ 0.00007639 $ 0.00007639 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000686$ 0.0000686 $ 0.0000686 Υψηλ. 24H $ 0.00007639$ 0.00007639 $ 0.00007639 Υψηλή συνέχεια $ 0.00501917$ 0.00501917 $ 0.00501917 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00005728$ 0.00005728 $ 0.00005728 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -6.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.94% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.94%

SuperGrok (SUPERGROK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00007072. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUPERGROK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000686 και ενός υψηλού $ 0.00007639, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUPERGROK είναι $ 0.00501917, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00005728.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUPERGROK έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -6.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

SuperGrok (SUPERGROK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 70.89K$ 70.89K $ 70.89K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 70.89K$ 70.89K $ 70.89K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του SuperGrok είναι $ 70.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUPERGROK είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 70.89K