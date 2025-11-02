Froggy (FROG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00012361 $ 0.00012361 $ 0.00012361 Κατώτ. 24H $ 0.00012971 $ 0.00012971 $ 0.00012971 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00012361$ 0.00012361 $ 0.00012361 Υψηλ. 24H $ 0.00012971$ 0.00012971 $ 0.00012971 Υψηλή συνέχεια $ 0.00025516$ 0.00025516 $ 0.00025516 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00006773$ 0.00006773 $ 0.00006773 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.12% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.95% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.18% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.18%

Froggy (FROG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00012825. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FROG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00012361 και ενός υψηλού $ 0.00012971, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FROG είναι $ 0.00025516, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00006773.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FROG έχει αλλάξει κατά -1.12% την τελευταία ώρα, +1.95% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Froggy (FROG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 128.20K$ 128.20K $ 128.20K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 128.20K$ 128.20K $ 128.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Froggy είναι $ 128.20K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FROG είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 128.20K