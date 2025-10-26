Helix (HELIX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 24H Tief $ 0 24H Hoch Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) +0.16% Preisänderung (1T) +2.13% Preisänderung (7T) +3.22%

Der Echtzeitpreis von Helix (HELIX) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde HELIX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von HELIX liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich HELIX im letzten Stunde um +0.16%, in den letzten 24 Stunden um +2.13% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.22% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Helix (HELIX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 59.63K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 59.63K Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Helix beträgt $ 59.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von HELIX liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 59.63K.