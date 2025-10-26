BetterTherapy (SN102) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.636396 $ 0.636396 $ 0.636396 24H Tief $ 0.670843 $ 0.670843 $ 0.670843 24H Hoch 24H Tief $ 0.636396$ 0.636396 $ 0.636396 24H Hoch $ 0.670843$ 0.670843 $ 0.670843 Allzeithoch $ 0.952224$ 0.952224 $ 0.952224 Niedrigster Preis $ 0.308385$ 0.308385 $ 0.308385 Preisänderung (1H) +2.17% Preisänderung (1T) +4.27% Preisänderung (7T) -11.87% Preisänderung (7T) -11.87%

Der Echtzeitpreis von BetterTherapy (SN102) beträgt $0.667326. In den letzten 24 Stunden wurde SN102 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.636396 und einem Höchstpreis von $ 0.670843 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN102 liegt bei $ 0.952224, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.308385.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN102 im letzten Stunde um +2.17%, in den letzten 24 Stunden um +4.27% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

BetterTherapy (SN102) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 837.75K$ 837.75K $ 837.75K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 837.75K$ 837.75K $ 837.75K Umlaufangebot 1.26M 1.26M 1.26M Gesamtangebot 1,264,086.300310902 1,264,086.300310902 1,264,086.300310902

Die aktuelle Marktkapitalisierung von BetterTherapy beträgt $ 837.75K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN102 liegt bei 1.26M, das Gesamtangebot bei 1264086.300310902. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 837.75K.