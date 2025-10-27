Yooldo Games (ESPORTS)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Yooldo Games-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark ESPORTS in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Yooldo Games zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.21315 $0.21315 $0.21315 +0.91% USD Tatsächlich Vorhersage Yooldo Games Preisprognose für 2025–2050 (USD) Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Yooldo Games potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.21315 erreichen. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Yooldo Games potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.223807 erreichen. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von ESPORTS im Jahr 2027 $ 0.234997 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von ESPORTS im Jahr 2028 $ 0.246747 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von ESPORTS im Jahr 2029 bei $ 0.259085 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von ESPORTS im Jahr 2030 bei $ 0.272039 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Yooldo Games potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.443123 erreichen. Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Yooldo Games potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.721801 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.21315 0.00%

2026 $ 0.223807 5.00%

2027 $ 0.234997 10.25%

2028 $ 0.246747 15.76%

2029 $ 0.259085 21.55%

2030 $ 0.272039 27.63%

2031 $ 0.285641 34.01%

2032 $ 0.299923 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.314919 47.75%

2034 $ 0.330665 55.13%

2035 $ 0.347198 62.89%

2036 $ 0.364558 71.03%

2037 $ 0.382786 79.59%

2038 $ 0.401926 88.56%

2039 $ 0.422022 97.99%

2040 $ 0.443123 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Yooldo Games Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.21315 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.213179 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.213354 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.214025 0.41% Yooldo Games (ESPORTS) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für ESPORTS am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.21315 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Yooldo Games (ESPORTS) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für ESPORTS bei $0.213179 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Yooldo Games (ESPORTS) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für ESPORTS bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.213354 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Yooldo Games (ESPORTS) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für ESPORTS bei $0.214025 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Yooldo Games Preisstatistiken Aktueller Preis $ 0.21315$ 0.21315 $ 0.21315 Preisänderung (24H) +0.91% Marktkapitalisierung $ 26.94M$ 26.94M $ 26.94M Umlaufangebot 126.35M 126.35M 126.35M Volumen (24H) $ 84.78K$ 84.78K $ 84.78K Volumen (24H) -- Der aktuelle ESPORTS-Preis beträgt $ 0.21315. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +0.91% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 84.78K. Darüber hinaus verfügt ESPORTS über ein Umlaufangebot von 126.35M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 26.94M. Live-Preis von ESPORTS ansehen

Yooldo Games Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Yooldo Games beträgt der aktuelle Preis von Yooldo Games 0.2132USD. Das umlaufende Angebot von Yooldo Games (ESPORTS) liegt bei 0.00 ESPORTS , was zu einer Marktkapitalisierung von $26.94M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.04% $ 0.00741 $ 0.223 $ 0.20272

7 Tage 0.09% $ 0.018020 $ 0.223 $ 0.18948

30 Tage 0.34% $ 0.05448 $ 0.24358 $ 0.07393 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Yooldo Games eine Preisbewegung von $0.00741 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.04% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Yooldo Games zu einem Höchstpreis von $0.223 und einem Tiefstpreis von $0.18948 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.09% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von ESPORTS für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Yooldo Games eine Veränderung von 0.34% erfahren, was etwa $0.05448 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass ESPORTS in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Yooldo Games-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen ESPORTS-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Yooldo Games (ESPORTS)? Das Yooldo Games Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von ESPORTS basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Yooldo Games im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von ESPORTS berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Yooldo Games beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von ESPORTS. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von ESPORTS, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Yooldo Games zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für ESPORTS wichtig?

ESPORTS Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in ESPORTS zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird ESPORTS am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von ESPORTS nächster Monat? Laut dem Yooldo Games (ESPORTS) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte ESPORTS-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 ESPORTS im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Yooldo Games (ESPORTS) beträgt heute $0.21315 . Laut dem obigen Prognosemodul wird ESPORTS um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von ESPORTS im Jahr 2027? Für Yooldo Games (ESPORTS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 ESPORTS bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von ESPORTS im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Yooldo Games (ESPORTS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von ESPORTS im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Yooldo Games (ESPORTS) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 ESPORTS im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Yooldo Games (ESPORTS) beträgt heute $0.21315 . Laut dem obigen Prognosemodul wird ESPORTS um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die ESPORTS-Preisprognose für 2040? Für Yooldo Games (ESPORTS) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 ESPORTS bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren