Dnešní aktuální cena Sakai Vault je 0.03093065 USD. Sledujte aktualizace cen SAKAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAKAI.

Aktuální cena 1 SAKAI na USD

$0.03093094
$0.03093094
+0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sakai Vault (SAKAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:53 (UTC+8)

Informace o ceně Sakai Vault (SAKAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03062473
$ 0.03062473
Nejnižší za 24 h
$ 0.03231769
$ 0.03231769
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03062473
$ 0.03062473

$ 0.03231769
$ 0.03231769

$ 12.21
$ 12.21

$ 0.02819608
$ 0.02819608

+0.00%

+0.03%

-8.37%

-8.37%

Cena Sakai Vault (SAKAI) v reálném čase je $0.03093065. Za posledních 24 hodin se SAKAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03062473 do maxima $ 0.03231769, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAKAI v historii je $ 12.21, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.02819608.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAKAI se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o -8.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sakai Vault (SAKAI)

$ 111.16K
$ 111.16K

--
--

$ 247.45K
$ 247.45K

3.59M
3.59M

8,000,000.0
8,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Sakai Vault je $ 111.16K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAKAI je 3.59M, přičemž celková zásoba je 8000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 247.45K.

Historie cen v USD pro Sakai Vault (SAKAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Sakai Vault na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sakai Vault na USD  $ -0.0000382581.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sakai Vault na USD  $ -0.0000600673.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sakai Vault na USD  $ -0.00382088283663655.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.03%
30 dní$ -0.0000382581-0.12%
60 dní$ -0.0000600673-0.19%
90 dní$ -0.00382088283663655-10.99%

Co je Sakai Vault (SAKAI)

Sakai Vault is a new decentralized exchange platform that provides fast and secure transactions at low fees. Its perpetual exchange feature enables traders to engage in futures trading without expiration dates, while its AI-powered trading strategies offer an informed and profitable trading experience.

With its support for multiple blockchain networks, deflationary token models, and focus on scalability and user experience, Sakai Vault is at the forefront of DeFi 2.0. It aims to provide an accessible and user-friendly ecosystem for decentralized finance, unlocking new use cases and bringing the benefits of blockchain technology to a wider audience.

Předpověď ceny Sakai Vault (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sakai Vault (SAKAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sakai Vault (SAKAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sakai Vault.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sakai Vault!

SAKAI na místní měny

Tokenomika pro Sakai Vault (SAKAI)

Pochopení tokenomiky Sakai Vault (SAKAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAKAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sakai Vault (SAKAI)

Jakou hodnotu má dnes Sakai Vault (SAKAI)?
Aktuální cena SAKAI v USD je 0.03093065 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAKAI v USD?
Aktuální cena SAKAI v USD je $ 0.03093065. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sakai Vault?
Tržní kapitalizace SAKAI je $ 111.16K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAKAI v oběhu?
Objem SAKAI v oběhu je 3.59M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAKAI?
SAKAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 12.21 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAKAI?
SAKAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.02819608 USD.
Jaký je objem obchodování SAKAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAKAI je -- USD.
Dosáhne SAKAI letos vyšší ceny?
SAKAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAKAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sakai Vault (SAKAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

$110,179.76

$3,878.25

$0.02472

$186.35

$1.0003

$3,878.25

$110,179.76

$186.35

$2.5104

$1,088.41

