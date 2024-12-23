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سعر YUSD Stablecoin (YUSD)

USD

مخطط سعر YUSD Stablecoin (YUSD) المباشر

$0.988145
$0.988145$0.988145
-0.60%(1D)

سعر YUSD Stablecoin (YUSD) لليوم

سعر YUSD Stablecoin (YUSD) المباشر لليوم هو USD 0.988145. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.72M. يتم تحديث سعر YUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YUSD Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.52
- تغيير سعر YUSD Stablecoin خلال اليوم هو -0.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.86M

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أداء سعر YUSD Stablecoin (YUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0062999485705345 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0047298548 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0041982328 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0062999485705345-0.63%
30 يوم$ -0.0047298548-0.47%
60 يوم$ -0.0041982328-0.42%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر YUSD Stablecoin (YUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YUSD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.985415
$ 0.985415$ 0.985415

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 4.17
$ 4.17$ 4.17

-0.39%

-0.63%

-0.23%

معلومات سوق YUSD Stablecoin (YUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M

$ 34.52
$ 34.52$ 34.52

11.86M
11.86M 11.86M

ما هو YUSD Stablecoin ( YUSD )

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المصدر YUSD Stablecoin (YUSD)

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عملة YUSD إلى العملات المحلية

1 YUSD إلى AUD
A$1.57115055
1 YUSD إلى GBP
0.78063455
1 YUSD إلى EUR
0.93873775
1 YUSD إلى USD
$0.988145
1 YUSD إلى MYR
RM4.4268896
1 YUSD إلى TRY
34.77282255
1 YUSD إلى JPY
¥154.5854038
1 YUSD إلى RUB
101.5417802
1 YUSD إلى INR
83.992325
1 YUSD إلى IDR
Rp15,937.82034935
1 YUSD إلى PHP
57.905297
1 YUSD إلى EGP
￡E.50.2372918
1 YUSD إلى BRL
R$6.0079216
1 YUSD إلى CAD
C$1.41304735
1 YUSD إلى BDT
117.57937355
1 YUSD إلى NGN
1,527.26703055
1 YUSD إلى UAH
41.2649352
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Bs50.395395
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Rs273.8742682
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