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سعر YUSD Stablecoin (YUSD) المباشر لليوم هو USD 0.988145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.72M . يتم تحديث سعر YUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق YUSD Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.52 - تغيير سعر YUSD Stablecoin خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.86M

أداء سعر YUSD Stablecoin (YUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0062999485705345 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0047298548 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0041982328 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر YUSD Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0062999485705345 -0.63% 30 يوم $ -0.0047298548 -0.47% 60 يوم $ -0.0041982328 -0.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر YUSD Stablecoin (YUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر YUSD Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985415$ 0.985415 $ 0.985415 24 ساعة مرتفع $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 عالية طوال الوقت $ 4.17$ 4.17 $ 4.17 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

معلومات سوق YUSD Stablecoin (YUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: