سعر YOUNES (YOUNES)
سعر YOUNES (YOUNES) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.60K. يتم تحديث سعر YOUNES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق YOUNES الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 409.84
- تغيير سعر YOUNES خلال اليوم هو -1.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر YOUNES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YOUNES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YOUNES مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YOUNES مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.44%
|30 يوم
|$ 0
|-39.55%
|60 يوم
|$ 0
|-28.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر YOUNES: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-1.44%
-5.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Younes is a community meme token embodiment of Younes, a martial arts comedy superstar. It’s YvY. Younes thrives on its own absurdity. It’s not about making sense; it’s about making a statement. Younes is a beacon of individuality. Being the main character, letting your intrusive thoughts win, leaning into the the voice in your head - we are ascended. We aren't afraid of being ridiculous, we embrace it.
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