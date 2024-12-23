سعر xSUSHI (XSUSHI)
سعر xSUSHI (XSUSHI) المباشر لليوم هو USD 2.09. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.18M. يتم تحديث سعر XSUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xSUSHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.04K
- تغيير سعر xSUSHI خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.86M
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خلال اليوم، كان سعر xSUSHI مقابل USD هو $ -0.02924660904138 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xSUSHI مقابل USD هو $ +1.1497152700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xSUSHI مقابل USD هو $ +2.0460836660 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xSUSHI مقابل USD هو $ +1.082775900215912 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02924660904138
|-1.37%
|30 يوم
|$ +1.1497152700
|+55.01%
|60 يوم
|$ +2.0460836660
|+97.90%
|90 يوم
|$ +1.082775900215912
|+107.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر xSUSHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
-1.37%
-36.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.
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