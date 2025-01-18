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سعر Wrapped Unit0 (WUNIT0) المباشر لليوم هو USD 0.645675 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WUNIT0 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Unit0 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.26K - تغيير سعر Wrapped Unit0 خلال اليوم هو +0.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Unit0 (WUNIT0) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ +0.00583378 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ +0.1486515599 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00583378 +0.91% 30 يوم $ +0.1486515599 +23.02% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Wrapped Unit0 (WUNIT0)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Unit0: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.639177$ 0.639177 $ 0.639177 24 ساعة مرتفع $ 0.650483$ 0.650483 $ 0.650483 عالية طوال الوقت $ 0.874743$ 0.874743 $ 0.874743 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +0.91% تغير السعر (7 أيام) -4.34%

معلومات سوق Wrapped Unit0 (WUNIT0)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: