سعر Wrapped Unit0 (WUNIT0)
سعر Wrapped Unit0 (WUNIT0) المباشر لليوم هو USD 0.645675. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WUNIT0 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Unit0 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.26K
- تغيير سعر Wrapped Unit0 خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ +0.00583378 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ +0.1486515599 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Unit0 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00583378
|+0.91%
|30 يوم
|$ +0.1486515599
|+23.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Unit0: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+0.91%
-4.34%
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