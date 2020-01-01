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أعلى النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لشبكة الوحدة 0. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

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عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped Unit0
Wrapped Unit0
WUNIT0
$ 0.00584666
+0.01%
--
-1.76%
$ 39.28K
$ 2.47

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 1 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $39.28K.
ما هو التوكن النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WUNIT0 أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 1 النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 الشائعة WUNIT0. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 حوالي $39.28K. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لشبكة الوحدة 0 ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.