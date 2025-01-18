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سعر Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) المباشر لليوم هو USD 3,562.86 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WSUPEROETHB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Super OETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.25K - تغيير سعر Wrapped Super OETH خلال اليوم هو +2.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ +82.8 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ -387.8764544760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ +351.1501373100 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ +868.39389048202 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +82.8 +2.38% 30 يوم $ -387.8764544760 -10.88% 60 يوم $ +351.1501373100 +9.86% 90 يوم $ +868.39389048202 +32.23%

تحليل سعر Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Super OETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,413.03$ 3,413.03 $ 3,413.03 24 ساعة مرتفع $ 3,591.61$ 3,591.61 $ 3,591.61 عالية طوال الوقت $ 4,234.34$ 4,234.34 $ 4,234.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) +2.38% تغير السعر (7 أيام) +5.59%

معلومات سوق Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: