سعر Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB)
سعر Wrapped Super OETH (WSUPEROETHB) المباشر لليوم هو USD 3,562.86. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WSUPEROETHB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Super OETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.25K
- تغيير سعر Wrapped Super OETH خلال اليوم هو +2.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ +82.8 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ -387.8764544760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ +351.1501373100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Super OETH مقابل USD هو $ +868.39389048202 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +82.8
|+2.38%
|30 يوم
|$ -387.8764544760
|-10.88%
|60 يوم
|$ +351.1501373100
|+9.86%
|90 يوم
|$ +868.39389048202
|+32.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Super OETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
+2.38%
+5.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Wrapped Super OETH is the 4626, non-rebasing version of superOETHb. Yield is generated via price increase relative to OETH, rather than quantity increase. Anyone can unwrap wsuperOETHb back to superOETHb at any time. Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.
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