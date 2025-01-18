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سعر Wrapped rsETH (WRSETH) المباشر لليوم هو USD 3,538.27 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WRSETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped rsETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.17M - تغيير سعر Wrapped rsETH خلال اليوم هو +2.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped rsETH (WRSETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ +101.71 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ -413.0367640070 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ +287.6157073170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ +826.701974778749 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +101.71 +2.96% 30 يوم $ -413.0367640070 -11.67% 60 يوم $ +287.6157073170 +8.13% 90 يوم $ +826.701974778749 +30.49%

تحليل سعر Wrapped rsETH (WRSETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped rsETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,389.59$ 3,389.59 $ 3,389.59 24 ساعة مرتفع $ 3,562.76$ 3,562.76 $ 3,562.76 عالية طوال الوقت $ 4,221.58$ 4,221.58 $ 4,221.58 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +2.96% تغير السعر (7 أيام) +3.66%

معلومات سوق Wrapped rsETH (WRSETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: