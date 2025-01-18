سعر Wrapped rsETH (WRSETH)
سعر Wrapped rsETH (WRSETH) المباشر لليوم هو USD 3,538.27. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WRSETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped rsETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.17M
- تغيير سعر Wrapped rsETH خلال اليوم هو +2.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ +101.71 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ -413.0367640070 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ +287.6157073170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped rsETH مقابل USD هو $ +826.701974778749 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +101.71
|+2.96%
|30 يوم
|$ -413.0367640070
|-11.67%
|60 يوم
|$ +287.6157073170
|+8.13%
|90 يوم
|$ +826.701974778749
|+30.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped rsETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
+2.96%
+3.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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