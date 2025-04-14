سعر Wrapped Minima (WMINIMA)
سعر Wrapped Minima (WMINIMA) المباشر لليوم هو USD 0.02152549. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر WMINIMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Wrapped Minima الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K
- تغيير سعر Wrapped Minima خلال اليوم هو -8.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر WMINIMA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر WMINIMA.
خلال اليوم، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ -0.00190003654168148 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ +0.0058175284 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ -0.0048311250 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ -0.01869772738351964 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00190003654168148
|-8.11%
|30 يوم
|$ +0.0058175284
|+27.03%
|60 يوم
|$ -0.0048311250
|-22.44%
|90 يوم
|$ -0.01869772738351964
|-46.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Minima: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.66%
-8.11%
+8.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Minima was founded in London in 2018. It has created an ultra-lean blockchain protocol that runs in full on a mobile or IoT device, allowing every user to run a constructing and validating node. By adopting this approach, Minima has enabled a completely decentralized network to be built, one that is scalable and inclusive, while remaining secure and resilient. Minima’s Public Presale will be for Wrapped Minima ($WMINIMA). 100% of Native Minima (1,000,000,000 $MINIMA coins) will be minted at the Token Generation Event, and 12.5% of these coins will be wrapped on the Ethereum blockchain as ERC-20 tokens (125,000,000 $WMINIMA coins), in order for Wrapped Minima to be tradable on exchanges shortly after the event.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 WMINIMA إلى VND
₫551.93508909
|1 WMINIMA إلى AUD
A$0.0340102742
|1 WMINIMA إلى GBP
￡0.0163593724
|1 WMINIMA إلى EUR
€0.0187271763
|1 WMINIMA إلى USD
$0.02152549
|1 WMINIMA إلى MYR
RM0.0951426658
|1 WMINIMA إلى TRY
₺0.8181838749
|1 WMINIMA إلى JPY
¥3.0740552269
|1 WMINIMA إلى RUB
₽1.8195496697
|1 WMINIMA إلى INR
₹1.8501158655
|1 WMINIMA إلى IDR
Rp358.7580231634
|1 WMINIMA إلى KRW
₩30.7945812489
|1 WMINIMA إلى PHP
₱1.2275986947
|1 WMINIMA إلى EGP
￡E.1.099952539
|1 WMINIMA إلى BRL
R$0.1261393714
|1 WMINIMA إلى CAD
C$0.0297051762
|1 WMINIMA إلى BDT
৳2.6099656625
|1 WMINIMA إلى NGN
₦34.2216545118
|1 WMINIMA إلى UAH
₴0.8892179919
|1 WMINIMA إلى VES
Bs1.52830979
|1 WMINIMA إلى PKR
Rs6.0226168471
|1 WMINIMA إلى KZT
₸11.1011257028
|1 WMINIMA إلى THB
฿0.7202428954
|1 WMINIMA إلى TWD
NT$0.6993631701
|1 WMINIMA إلى AED
د.إ0.0789985483
|1 WMINIMA إلى CHF
Fr0.0174356469
|1 WMINIMA إلى HKD
HK$0.1668225475
|1 WMINIMA إلى MAD
.د.م0.1997565472
|1 WMINIMA إلى MXN
$0.4358911725