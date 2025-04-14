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سعر Wrapped Minima (WMINIMA) المباشر لليوم هو USD 0.02152549 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WMINIMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Wrapped Minima الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.51K - تغيير سعر Wrapped Minima خلال اليوم هو -8.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Wrapped Minima (WMINIMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ -0.00190003654168148 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ +0.0058175284 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ -0.0048311250 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped Minima مقابل USD هو $ -0.01869772738351964 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00190003654168148 -8.11% 30 يوم $ +0.0058175284 +27.03% 60 يوم $ -0.0048311250 -22.44% 90 يوم $ -0.01869772738351964 -46.48%

تحليل سعر Wrapped Minima (WMINIMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Wrapped Minima: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01957426$ 0.01957426 $ 0.01957426 24 ساعة مرتفع $ 0.02345216$ 0.02345216 $ 0.02345216 عالية طوال الوقت $ 0.629865$ 0.629865 $ 0.629865 تغير السعر (1 ساعة) +5.66% تغير السعر (1يوم) -8.11% تغير السعر (7 أيام) +8.90%

معلومات سوق Wrapped Minima (WMINIMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: